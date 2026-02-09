El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Mondariz se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 99% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se deterioren, con la llegada de tormentas y lluvias escasas. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que indica que es muy probable que los residentes experimenten lluvias intermitentes. Las precipitaciones comenzarán siendo ligeras, con acumulados que podrían llegar a 1 mm en las primeras horas, aumentando a 2 mm en la tarde.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 15 km/h en las primeras horas, aumentando a ráfagas de hasta 33 km/h en la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad de que se produzcan es alta, alcanzando hasta un 75% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que los residentes deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en las horas centrales del día. Las tormentas podrían ir acompañadas de ráfagas de viento más intensas y, en algunos casos, de granizo.

A medida que se acerque la noche, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, estabilizándose en torno a los 14 grados . La humedad seguirá siendo alta, lo que podría generar niebla en las primeras horas de la mañana del día siguiente. Los cielos permanecerán cubiertos, y las lluvias podrían continuar, aunque con menor intensidad.

Es recomendable que los habitantes de Mondariz tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas. Mantenerse informado sobre las actualizaciones meteorológicas y evitar actividades al aire libre durante las tormentas será clave para garantizar la seguridad personal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.