El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Moaña se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, se espera que el cielo esté cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas más intensas.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . A primera hora, la temperatura será de 11 grados, aumentando gradualmente hasta alcanzar los 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando el 96% en las horas de la mañana y bajando ligeramente a lo largo del día, pero sin descender por debajo del 89%.

El viento soplará desde el sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 47 km/h en las horas más ventosas, especialmente durante la tarde. La velocidad del viento variará, comenzando en torno a los 23 km/h y aumentando a medida que avanza el día. Esto podría generar una sensación de frío mayor, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, podrían venir acompañadas de actividad eléctrica, lo que podría afectar a las actividades al aire libre.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá ligeramente, rondando los 12 grados en las horas nocturnas.

En resumen, hoy en Moaña se prevé un día mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Es recomendable estar preparado para posibles tormentas y vientos fuertes, especialmente en las horas de la tarde. La alta humedad y las rachas de viento podrían hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros, por lo que se aconseja vestirse en consecuencia.

