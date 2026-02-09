El tiempo en Meis: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Meis según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Meis se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se mantengan durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados en la tarde. Este rango térmico, combinado con la alta humedad relativa que se espera, que alcanzará hasta el 100% en algunos momentos, generará una sensación de frío y humedad en el ambiente.
La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, comenzando en un 90% y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte del tiempo. Esto, junto con las temperaturas frescas, podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros.
En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, especialmente en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur-suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 51 km/h. Estas rachas pueden generar un ambiente ventoso, lo que podría afectar la sensación térmica y la estabilidad de los objetos ligeros al aire libre.
La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse tormentas eléctricas, lo que requerirá precaución para quienes se encuentren al aire libre.
A medida que avance el día, se espera que las condiciones climáticas se mantengan inestables, con la posibilidad de que las lluvias se intensifiquen en algunos momentos, especialmente en la tarde. Los ciudadanos de Meis deben estar preparados para un día húmedo y fresco, con la posibilidad de tormentas que podrían interrumpir actividades al aire libre. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente para enfrentar las inclemencias del tiempo.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.
