El tiempo en Meaño: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Meaño se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones de tormenta se mantengan, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en intervalos clave, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias intermitentes.

Las temperaturas oscilarán entre los 11 y 14 grados , lo que indica un ambiente fresco. A medida que avance el día, se espera que la temperatura se mantenga estable, con un leve aumento en las horas centrales. La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa una acumulación de hasta 2 mm en las primeras horas, con lluvias más ligeras de 0.1 a 0.6 mm en los periodos posteriores. Esto significa que, aunque las lluvias no serán intensas, la persistencia de las mismas podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se registrarán ráfagas de viento del sur y suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 48 km/h en los momentos más intensos. Este viento puede generar una sensación térmica más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos abrigarse adecuadamente si planean salir.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 70% en las primeras horas y un 65% en la tarde y noche. Esto sugiere que, aunque las lluvias sean escasas, la posibilidad de tormentas eléctricas no debe ser subestimada. Los residentes deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones si se encuentran al aire libre durante estos episodios.

En resumen, el día en Meaño se presentará con un tiempo mayormente cubierto, con lluvias intermitentes y la posibilidad de tormentas. Las temperaturas frescas y la alta humedad, combinadas con ráfagas de viento, crearán un ambiente invernal que requerirá precauciones por parte de los ciudadanos.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.