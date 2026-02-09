El tiempo en Marín: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Marín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante la mayor parte del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los intervalos de tiempo más críticos, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas, la temperatura se situará en torno a los 11 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en varios momentos. Esto generará una sensación de frío más intensa, especialmente en combinación con el viento.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 55 km/h en los momentos más intensos. Las velocidades del viento oscilarán entre 22 y 38 km/h, lo que podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Es recomendable tomar precauciones si se planea realizar actividades al exterior, dado que la combinación de viento y lluvia puede dificultar la visibilidad y el confort.

A lo largo del día, se prevén intervalos de lluvia, con acumulaciones que podrían llegar a ser significativas en algunos momentos, especialmente entre las 9:00 y las 13:00 horas. Las lluvias serán intermitentes, con breves pausas que podrían dar lugar a momentos de cielo parcialmente nublado, pero la tendencia general será hacia un tiempo mayormente cubierto.

La probabilidad de tormentas también es notable, con un 70% de posibilidad de que se produzcan en los periodos más críticos del día. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían presentarse descargas eléctricas, lo que añade un elemento de precaución para quienes se encuentren en áreas abiertas.

En resumen, el día en Marín se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notable. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones húmedas y ventosas, y que tomen las precauciones necesarias si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.