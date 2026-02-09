El tiempo en Lalín: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Lalín se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados centígrados. A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 12 grados en las horas centrales.

La precipitación será un factor importante, con un total estimado de 0.6 mm de lluvia durante el día. Las primeras lluvias ligeras se esperan en la mañana, con un aumento en la intensidad hacia la tarde. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios intervalos, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Lalín experimenten lluvias a lo largo del día. En particular, se prevé que entre las 13:00 y las 19:00 horas, la lluvia será más intensa, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm.

El viento soplará desde el suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 36 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 58 km/h en las horas más ventosas. Esta combinación de viento y lluvia puede generar condiciones de incomodidad, por lo que se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones al salir, especialmente en áreas expuestas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las horas de la tarde, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. Este nivel de humedad, combinado con las lluvias, puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar molestias.

A lo largo del día, la probabilidad de tormentas también es significativa, con un 75% de posibilidad en las primeras horas y un 70% en la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar atentos a posibles tormentas eléctricas, que podrían acompañar a las lluvias.

En resumen, el día en Lalín se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento notablemente fuerte. Se recomienda a la población que esté preparada para las condiciones meteorológicas adversas y que tome las precauciones necesarias para garantizar su seguridad.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.