El tiempo en A Illa de Arousa: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, A Illa de Arousa se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de tormentas y lluvias escasas. La situación se mantendrá a lo largo del día, con un 100% de probabilidad de precipitación en varios periodos, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia.

Las temperaturas se mantendrán relativamente frescas, oscilando entre los 12 y 15 grados . A primera hora, se registrarán 12 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en las horas centrales del día. Esta temperatura, aunque moderada, puede sentirse más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 92% en la mañana y se mantendrá en torno al 95% durante la tarde. Esta combinación de temperatura y humedad puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda vestirse adecuadamente.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar condiciones de incomodidad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. Las rachas de viento serán más fuertes en las horas de la tarde, por lo que se aconseja tener precaución, especialmente en actividades al aire libre.

La probabilidad de tormentas es significativa, con un 70% de probabilidad en las primeras horas y un 80% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que las tormentas podrían ser más frecuentes durante la tarde, lo que podría afectar tanto a la movilidad como a las actividades programadas. Las lluvias, aunque escasas, podrían ser intermitentes, con acumulaciones que varían entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas comenzarán a estabilizarse, aunque el cielo permanecerá cubierto. Las temperaturas descenderán ligeramente, y se espera que el viento continúe soplando, aunque con menos intensidad. La puesta de sol se producirá a las 18:59, marcando el final de un día que, aunque inestable, también ofrece la oportunidad de disfrutar de la belleza natural de A Illa de Arousa bajo un cielo dramático.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.