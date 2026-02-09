El tiempo en A Guarda: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, A Guarda se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de 01:00 a 07:00, 07:00 a 13:00, 13:00 a 19:00 y 19:00 a 01:00. Esto indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque se espera que sean de baja intensidad.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 14 grados . En las primeras horas del día, la temperatura será de 12 grados, aumentando ligeramente a 14 grados en la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 94% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

La humedad relativa será un factor importante a lo largo del día, con valores que rondarán entre el 84% y el 99%. Esto, combinado con las lluvias, podría generar una atmósfera bastante húmeda y pesada, lo que podría resultar incómodo para algunas personas.

En cuanto al viento, se espera que sople del suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 21 km/h. Las rachas máximas podrían alcanzar hasta los 48 km/h en los momentos más intensos de la tormenta. Este viento podría contribuir a la sensación de frío y a la inestabilidad del tiempo, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de probabilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 75% entre las 07:00 y las 13:00. Esto sugiere que los residentes de A Guarda deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente en la mañana y parte de la tarde, cuando las tormentas son más probables.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Es recomendable que los habitantes de A Guarda tomen precauciones, especialmente si planean salir, y estén atentos a las actualizaciones meteorológicas, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.