El tiempo en Gondomar: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Gondomar se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la probabilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica la posibilidad de tormenta y lluvia ligera, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde. La temperatura se mantendrá en torno a los 11 a 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, ideal para abrigarse.

La precipitación será un factor a tener en cuenta, con valores que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas y hasta 0.7 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que los habitantes de Gondomar experimenten algunas lluvias. Las lluvias serán ligeras, pero constantes, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las temperaturas frescas. Esto puede hacer que el día se sienta más frío de lo que realmente es, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar incomodidades.

En cuanto al viento, se espera que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que oscilarán entre 20 y 39 km/h. Las ráfagas de viento pueden ser más intensas durante la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco. Es importante tener precaución, especialmente en áreas abiertas donde el viento puede ser más fuerte.

A medida que avance el día, la visibilidad podría verse afectada por la combinación de lluvia y viento, por lo que se aconseja a los conductores y peatones que mantengan precauciones adicionales. Las condiciones climáticas podrían cambiar rápidamente, así que es recomendable estar atentos a las actualizaciones meteorológicas.

En resumen, Gondomar experimentará un día mayormente cubierto con lluvias ligeras y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Los ciudadanos deben prepararse para un día húmedo y ventoso, asegurándose de llevar paraguas y abrigos para mantenerse cómodos y seguros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.