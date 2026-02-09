El tiempo en Forcarei: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Forcarei se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que la probabilidad de precipitación sea del 100% en varios periodos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias intermitentes.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 8 y 12 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 9 grados, aumentando ligeramente a medida que avanza el día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que alcanzará niveles altos, superando el 90% en la mayoría de los periodos. Esto generará una sensación de frío más intensa, especialmente durante la mañana y la tarde.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a un ambiente húmedo y pesado. Esta combinación de alta humedad y temperaturas frescas puede hacer que la sensación de frío sea más pronunciada, por lo que se recomienda a los habitantes de Forcarei vestirse adecuadamente para mantenerse cómodos.

En cuanto al viento, se registrarán rachas significativas, con velocidades que alcanzarán hasta los 49 km/h desde el suroeste. Este viento, junto con la lluvia, podría generar condiciones de incomodidad, especialmente durante las horas de mayor actividad. Se aconseja tener precaución al desplazarse, ya que las rachas pueden ser intensas y podrían afectar la visibilidad y la estabilidad de objetos ligeros en el exterior.

La probabilidad de tormentas también es alta, con un 70% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre. Es recomendable que los residentes se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas y eviten actividades que puedan verse afectadas por el mal tiempo.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias. La temperatura descenderá ligeramente, pero se mantendrá en un rango cómodo para la mayoría de las actividades en interiores. En resumen, el día de hoy en Forcarei será un día marcado por la inestabilidad meteorológica, con lluvias, tormentas y un ambiente fresco y húmedo.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.