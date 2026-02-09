El tiempo en A Estrada: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, A Estrada se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones se mantengan similares durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 10 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las horas más tempranas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias. Las precipitaciones acumuladas podrían variar, con valores que oscilan entre 0.1 y 2 milímetros en diferentes periodos. En particular, se anticipa que las lluvias sean más intensas en las horas de la tarde, donde se podrían acumular hasta 2 milímetros, lo que podría generar un ambiente húmedo y resbaladizo en las calles.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte de la jornada. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los ciudadanos deben estar preparados para un tiempo húmedo y posiblemente incómodo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el suroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 31 km/h en las primeras horas, y ráfagas que podrían superar los 50 km/h en momentos puntuales. Este viento puede intensificar la sensación de frío, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad de que se produzcan tormentas en los intervalos de la mañana y la tarde. Esto podría traer consigo descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas, lo que podría afectar la visibilidad y la seguridad en las carreteras.

En resumen, A Estrada experimentará un día mayormente cubierto, con lluvias y tormentas a la vista. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones al salir, especialmente en las horas de mayor actividad de las tormentas, y que estén atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.