El tiempo en Cuntis: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Cuntis se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con tormentas y lluvias escasas que se intensificarán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es del 100% en los periodos de la mañana y la tarde, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia en cualquier momento.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 10 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán mínimas de 10 grados, aumentando ligeramente a 12 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, la temperatura alcanzará un máximo de 14 grados, lo que podría ofrecer un leve respiro en medio de las condiciones adversas.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día y manteniéndose por encima del 90% durante la mayor parte de la jornada. Esto, combinado con las bajas temperaturas, generará una sensación de frío que podría resultar incómoda para quienes se encuentren al aire libre. Se recomienda abrigarse adecuadamente y, si es posible, evitar salir sin necesidad.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 46 km/h en los momentos más intensos. Este viento, junto con las lluvias, podría provocar una sensación de inclemencia, especialmente en áreas expuestas. Los vientos más fuertes se esperan en la tarde, por lo que es aconsejable tener precaución si se planean actividades al aire libre.

A lo largo del día, se prevén tormentas, especialmente en los periodos de la mañana y la tarde, con una probabilidad de tormenta que oscila entre el 65% y el 80%. Esto sugiere que las condiciones podrían volverse peligrosas, especialmente para quienes se encuentren en zonas vulnerables a inundaciones o deslizamientos de tierra.

En resumen, el día en Cuntis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias intermitentes y un viento fuerte. Se aconseja a los residentes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las actualizaciones meteorológicas a medida que avanza el día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.