El tiempo en Catoira: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Catoira según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Catoira se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 2 mm en total, especialmente en las horas centrales del día.
Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 15 grados . En la mañana, se registrarán temperaturas de 11 grados, aumentando ligeramente a 12 grados en las horas de la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.
El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 57 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se recomienda precaución al desplazarse. Las velocidades del viento oscilarán entre 24 y 30 km/h, lo que podría causar algunas molestias, especialmente en áreas expuestas.
La probabilidad de tormentas también es significativa, con un 70% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y un 85% en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Catoira deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, incluyendo posibles descargas eléctricas y ráfagas de viento más intensas durante las tormentas.
A lo largo del día, la visibilidad podría verse reducida debido a la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas. Se aconseja a los conductores que mantengan precaución en las carreteras y que ajusten su velocidad a las condiciones climáticas.
En resumen, el día de hoy en Catoira se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, lluvias ligeras y tormentas. Las temperaturas frescas y la alta humedad, combinadas con vientos fuertes, crearán un ambiente que requerirá atención y precaución por parte de los residentes.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.
