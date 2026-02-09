El tiempo en A Cañiza: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, A Cañiza se verá afectada por un tiempo predominantemente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 8 y 12 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la jornada, se espera que las condiciones de lluvia se intensifiquen. Las precipitaciones comenzarán de manera escasa, pero se prevé un aumento significativo en la cantidad de agua caída, especialmente en las horas centrales del día. Se estima que la precipitación acumulada podría alcanzar hasta 4 mm en el periodo de la tarde, con lluvias más intensas entre las 13:00 y las 19:00 horas. La probabilidad de lluvia es del 100% durante estos intervalos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de A Cañiza necesiten paraguas y ropa impermeable.

Además de la lluvia, existe un riesgo considerable de tormentas, con una probabilidad del 70% de que se produzcan en las horas de la tarde. Esto podría traer consigo ráfagas de viento más fuertes, que se prevén de dirección suroeste, alcanzando velocidades de hasta 45 km/h. Las ráfagas de viento, combinadas con la lluvia, podrían generar condiciones de incomodidad y, en algunos casos, peligrosas, especialmente para quienes se encuentren al aire libre.

Las temperaturas se mantendrán relativamente estables durante el día, con mínimas de 8 grados en la mañana y máximas que no superarán los 12 grados por la tarde. La sensación térmica podría ser más baja debido a la combinación de la humedad y el viento, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente.

En resumen, el día en A Cañiza se caracterizará por un tiempo muy húmedo y cubierto, con lluvias que se intensificarán a lo largo de la jornada y un riesgo significativo de tormentas. Los ciudadanos deben estar preparados para condiciones invernales adversas y tomar precauciones al salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.