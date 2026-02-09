El tiempo en Cangas: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Cangas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan así durante gran parte del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 12 y 15 grados . En las primeras horas, la temperatura será de 12 grados, aumentando ligeramente a 13 grados en la tarde. Esta variación térmica, aunque moderada, puede hacer que la sensación de frío se acentúe debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en algunos momentos del día. Esto generará un ambiente húmedo y fresco, que podría resultar incómodo para quienes se encuentren al aire libre.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur y suroeste, con rachas que pueden alcanzar hasta 54 km/h en los momentos más intensos. Esta velocidad del viento, combinada con la lluvia, podría generar condiciones de mal tiempo, especialmente en áreas expuestas. Es recomendable que los ciudadanos tomen precauciones si planean salir, ya que las ráfagas de viento podrían ser fuertes y potencialmente peligrosas.

La probabilidad de tormentas es notable, con un 70% de posibilidad en los periodos de la mañana y la tarde. Esto sugiere que, además de las lluvias, podrían producirse tormentas eléctricas, lo que añade un elemento de riesgo a las actividades al aire libre. Se aconseja a la población que esté atenta a los avisos meteorológicos y que evite situaciones que puedan poner en peligro su seguridad.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias intermitentes. La tarde se presentará con temperaturas similares y un ambiente húmedo, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más baja de lo que indican los termómetros. En resumen, se prevé un día de mal tiempo en Cangas, con lluvias, tormentas y viento fuerte, lo que obligará a los ciudadanos a adaptarse a estas condiciones adversas.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.