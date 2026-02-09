El tiempo en Cambados: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Cambados se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% en los periodos de la mañana y la tarde. Las lluvias serán ligeras, con acumulaciones que oscilarán entre 0.1 y 1 mm, siendo más intensas en las horas centrales del día.

La temperatura se mantendrá en torno a los 12-14 grados , lo que proporcionará un ambiente fresco y húmedo. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, podría generar una sensación térmica más fría de lo habitual, por lo que se recomienda a los ciudadanos vestirse adecuadamente para evitar el malestar.

El viento soplará desde el sur y suroeste, con rachas que alcanzarán hasta los 54 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar condiciones de inestabilidad, especialmente durante las tormentas, por lo que se aconseja precaución al desplazarse, sobre todo en zonas expuestas. Las rachas de viento, junto con la lluvia, podrían causar algunos problemas menores, como ramas caídas o acumulación de agua en las calles.

A medida que avance la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá alta, con un 65% de posibilidad de que se produzcan en los periodos de la tarde. Esto sugiere que los ciudadanos deben estar preparados para condiciones climáticas adversas, especialmente si tienen planes al aire libre. Las tormentas podrían venir acompañadas de vientos fuertes y, aunque las lluvias no serán intensas, la combinación de estos factores podría generar incomodidades.

En resumen, el día en Cambados se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos y la posibilidad de tormentas y lluvias escasas. Se recomienda a la población mantenerse informada sobre las condiciones meteorológicas y tomar las precauciones necesarias para garantizar su seguridad y bienestar.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.