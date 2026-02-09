El tiempo en Caldas de Reis: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Caldas de Reis se prepara para un día mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se mostrará cubierto, y se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares durante el día, con un aumento en la probabilidad de tormentas en ciertos periodos.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 11 y 14 grados . En las primeras horas, se registrarán temperaturas de 11 grados, que irán aumentando ligeramente a medida que avance la jornada. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad y el viento, que soplará desde el sur con rachas que alcanzarán hasta 46 km/h en su punto máximo.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno, especialmente en combinación con las temperaturas frescas. A medida que el día avance, la humedad comenzará a disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 90% en la tarde.

En cuanto a las precipitaciones, se anticipa que se registren entre 0.1 y 2 mm a lo largo del día, con un pico de 2 mm esperado en la mañana. La probabilidad de precipitación es del 100% en varios periodos, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias, aunque estas serán escasas en comparación con otros días de tormenta.

La probabilidad de tormentas también es significativa, alcanzando hasta el 80% en la franja horaria de la tarde. Esto sugiere que, aunque las lluvias puedan ser ligeras, las tormentas podrían ser más intensas en ciertos momentos, especialmente entre la 1 y las 7 de la tarde.

Los vientos, que soplarán desde el sur, serán un factor importante a tener en cuenta. Con velocidades que oscilarán entre 12 y 25 km/h, y rachas que podrían alcanzar los 46 km/h, se recomienda precaución, especialmente para actividades al aire libre.

En resumen, el día en Caldas de Reis se caracterizará por un tiempo inestable, con cielos cubiertos, probabilidad de tormentas y lluvias escasas, temperaturas frescas y vientos moderados. Es un día ideal para mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas y tomar precauciones si se planean actividades al aire libre.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.