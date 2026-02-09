El tiempo en Bueu: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

El día de hoy, 9 de febrero de 2026, Bueu se prepara para un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, y se prevé que las condiciones se mantengan similares durante la mayor parte del día. Las temperaturas oscilarán entre los 12 y 15 grados , lo que sugiere un ambiente fresco, especialmente en las primeras horas.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios intervalos del día, lo que indica que es muy probable que se registren lluvias, aunque estas serán en su mayoría ligeras. Se anticipa que la precipitación acumulada podría llegar a 2 mm en total, con los momentos más intensos de lluvia esperados entre las 7 y las 13 horas. Durante estos periodos, la intensidad de las lluvias podría ser suficiente para causar pequeñas acumulaciones en las calles y superficies.

Además de las lluvias, existe una probabilidad considerable de tormentas, que se sitúa en torno al 70% en las primeras horas de la mañana y ligeramente inferior en la tarde. Esto sugiere que los habitantes de Bueu deben estar preparados para posibles tormentas eléctricas, especialmente en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día. Esto contribuirá a una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos soplarán desde el sur-suroeste, con velocidades que oscilarán entre 15 y 26 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 55 km/h en los momentos más intensos. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas.

A medida que avance la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 14 grados, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fresca debido a la combinación de viento y humedad.

En resumen, los residentes de Bueu deben estar preparados para un día de clima inestable, con lluvias y tormentas, así como vientos moderados. Se recomienda llevar paraguas y estar atentos a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.