El tiempo en Baiona: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, Baiona se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con un 100% de probabilidad de precipitación en los periodos de 01:00 a 07:00 y de 07:00 a 13:00. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 11 y 14 grados , lo que sugiere un ambiente húmedo y algo frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance la mañana, la humedad comenzará a descender ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, alrededor del 93% a 09:00 y 91% a 10:00.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean ligeras, con acumulaciones que podrían alcanzar hasta 0.6 mm en las primeras horas y 0.2 mm en las siguientes. La lluvia será escasa, pero constante, lo que podría generar un ambiente algo incómodo para quienes planeen actividades al aire libre. La probabilidad de tormenta se sitúa en un 65% durante la mañana, aumentando a un 75% en la franja de 07:00 a 13:00, lo que indica que es prudente estar preparados para posibles descargas eléctricas.

El viento soplará del sur-suroeste, con rachas que alcanzarán hasta 39 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas abiertas y costeras, donde la combinación de viento y lluvia podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría.

A medida que se acerque la tarde, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. El cielo continuará cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 100% hasta las 19:00. Las temperaturas se estabilizarán en torno a los 13-14 grados , mientras que la humedad seguirá siendo alta, lo que podría hacer que la tarde se sienta más fría de lo que realmente es.

En resumen, Baiona experimentará un día de cielos cubiertos, con lluvias ligeras y un ambiente fresco y húmedo. Se recomienda a los residentes y visitantes que se preparen para condiciones invernales, llevando ropa adecuada y considerando la posibilidad de cambios en sus planes al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.