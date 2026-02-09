El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero

Hoy, 9 de febrero de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas y tormentas en ciertos momentos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 a 0.4 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante a lo largo del día. Las lluvias se concentrarán especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde, y nuevamente entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando hasta un 75%.

La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas más húmedas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 47 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con momentos de mayor intensidad de nubes que podrían dar lugar a tormentas. Los periodos de lluvia escasa se alternarán con breves momentos de calma, pero la tendencia general será hacia un tiempo inestable. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre.

En resumen, hoy en As Neves se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté preparada para las inclemencias del tiempo, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.