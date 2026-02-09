El tiempo en As Neves: previsión meteorológica para hoy, lunes 9 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en As Neves según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
Hoy, 9 de febrero de 2026, As Neves se prepara para un día mayormente cubierto, con condiciones que podrían incluir lluvias escasas y tormentas en ciertos momentos. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que rondarán los 11 grados . A medida que avance el día, la temperatura se mantendrá estable, alcanzando un máximo de 14 grados en las horas centrales.
La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en varios periodos del día, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para la lluvia. Las precipitaciones se estiman en alrededor de 0.1 a 0.4 mm, lo que indica que, aunque la lluvia no será intensa, sí será constante a lo largo del día. Las lluvias se concentrarán especialmente entre las 2 y las 3 de la tarde, y nuevamente entre las 7 y las 8 de la tarde, cuando la probabilidad de tormenta también se incrementa, alcanzando hasta un 75%.
La humedad relativa será notablemente alta, comenzando en un 82% por la mañana y alcanzando el 100% en las horas más húmedas del día. Esto puede generar una sensación de bochorno, a pesar de las temperaturas relativamente frescas. Los vientos soplarán desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 47 km/h, especialmente en las primeras horas de la mañana y durante la tarde. Esta combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.
A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con momentos de mayor intensidad de nubes que podrían dar lugar a tormentas. Los periodos de lluvia escasa se alternarán con breves momentos de calma, pero la tendencia general será hacia un tiempo inestable. Los ciudadanos deben estar atentos a las condiciones meteorológicas, especialmente aquellos que planeen actividades al aire libre.
En resumen, hoy en As Neves se anticipa un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y una alta probabilidad de lluvia y tormentas. Se recomienda a la población que tome precauciones y esté preparada para las inclemencias del tiempo, especialmente durante las horas de mayor actividad de las tormentas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-08T20:57:12.
