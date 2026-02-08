El tiempo en Vilanova de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Vilanova de Arousa se prepara para un día mayormente cubierto, con una notable probabilidad de precipitaciones a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y 10 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas del día, lo que podría contribuir a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance la mañana, se espera que las condiciones se mantengan similares, con cielos muy nubosos y una ligera posibilidad de lluvia escasa. La precipitación acumulada podría ser de hasta 0.1 mm, lo que indica que, aunque no se anticipan lluvias intensas, la posibilidad de chubascos es real. La probabilidad de precipitación se incrementa notablemente en la tarde, alcanzando un 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que los habitantes deben estar preparados para condiciones húmedas.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 56 km/h en las horas más activas del día. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 23 y 40 km/h, lo que podría afectar actividades al aire libre y generar oleaje en la costa.

La temperatura máxima del día se espera que llegue a los 13 grados , alcanzándose en las horas de la tarde. Sin embargo, la combinación de viento y humedad podría hacer que la sensación térmica sea más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 65% de posibilidad de tormenta entre las 19:00 y las 01:00 horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y un aumento en la intensidad de la lluvia. Es aconsejable que los residentes estén atentos a las actualizaciones meteorológicas y tomen precauciones si se encuentran en áreas propensas a inundaciones.

A medida que el día avance hacia la noche, las condiciones seguirán siendo inestables, con cielos cubiertos y una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá. La temperatura descenderá a alrededor de 11 grados , y la humedad continuará alta, lo que podría hacer que la noche se sienta más fría de lo que realmente es. En resumen, un día de febrero que invita a permanecer en casa y disfrutar de actividades interiores, mientras se mantiene un ojo en el cielo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.