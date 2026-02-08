El tiempo en Vilagarcía de Arousa: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Vilagarcía de Arousa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, lo que generará una sensación de frescura en el ambiente. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 14 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de posibilidad de lluvia. Las lluvias serán escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en las horas más críticas. Sin embargo, es importante estar preparados, ya que la lluvia puede ser intermitente y acompañada de momentos de bruma, lo que podría afectar la visibilidad.

La humedad relativa se mantendrá elevada, alcanzando hasta un 97% en las primeras horas de la mañana, lo que contribuirá a una sensación de bochorno a pesar de las bajas temperaturas. A medida que avance el día, la humedad irá disminuyendo, pero se mantendrá en niveles altos, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se prevé que sople del sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 39 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas costeras, donde el oleaje podría verse afectado. Las velocidades del viento oscilarán entre 11 y 24 km/h, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 5% en la tarde. Sin embargo, es recomendable estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas, ya que el tiempo en esta época del año puede ser impredecible.

En resumen, se recomienda a los habitantes de Vilagarcía de Arousa que se preparen para un día mayormente nublado y fresco, con posibilidades de lluvia y viento moderado. Es aconsejable llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de precipitación.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.