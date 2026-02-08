El tiempo en Vilaboa: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Vilaboa se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 85% entre las 00:00 y las 07:00, aumentando a un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente durante la tarde.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 12 grados . En las primeras horas, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 8 grados, descendiendo ligeramente a 7 grados en la mañana y alcanzando un máximo de 12 grados hacia el mediodía. Por la tarde, la temperatura se estabilizará en torno a los 11 grados, lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.

La humedad relativa será alta, con valores que rondarán el 92% en las primeras horas y que disminuirán gradualmente a lo largo del día, alcanzando un 56% hacia la tarde. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se recomienda a los habitantes de Vilaboa vestirse adecuadamente para el tiempo.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 34 km/h en las horas de mayor intensidad. Esto podría contribuir a una sensación térmica aún más fría, especialmente durante las horas de la tarde, cuando el viento será más fuerte.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad entre las 00:00 y las 07:00, disminuyendo a 0% entre las 07:00 y las 13:00, y luego aumentando nuevamente a un 60% entre las 19:00 y la medianoche. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son muy probables durante la mañana, podrían desarrollarse en la tarde o noche, especialmente si las condiciones de inestabilidad se presentan.

En resumen, el día en Vilaboa se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas. Se aconseja a los residentes estar preparados para un día húmedo y ventoso, con la posibilidad de tormentas hacia la tarde.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.