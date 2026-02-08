El tiempo en Vila de Cruces: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Vila de Cruces se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes experimenten algunas lloviznas. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 4 y 6 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más fría debido a la humedad.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 99% en la mañana y manteniéndose por encima del 70% durante todo el día. Esto, combinado con las bajas temperaturas, puede generar una sensación de frío intenso, por lo que se recomienda a los residentes vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.

A medida que avance el día, se espera que la lluvia sea intermitente, con acumulaciones de hasta 1 mm en las horas más activas. La niebla también podría ser un factor a considerar, especialmente en las primeras horas, lo que podría afectar la visibilidad en las carreteras y caminos. Se aconseja precaución a los conductores y peatones.

El viento soplará desde el oeste y suroeste, con velocidades que oscilarán entre los 5 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 36 km/h en las horas de mayor actividad. Esto podría generar una sensación de frío adicional, por lo que es recomendable protegerse del viento al salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad en las primeras horas del día, aunque esta cifra disminuye significativamente en la tarde y noche, donde se espera que la actividad eléctrica sea mínima. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones meteorológicas.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas comenzarán a descender ligeramente, alcanzando un máximo de 9 grados . La visibilidad podría mejorar un poco hacia el final del día, pero el cielo seguirá cubierto. El ocaso se producirá a las 18:55, marcando el final de un día gris y húmedo en Vila de Cruces.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.