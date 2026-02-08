El tiempo en Vigo: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Vigo se verá afectado por un tiempo predominantemente nublado y húmedo. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas que se mantendrán a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y subiendo al 100% entre la tarde y la noche, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 11 grados , con un leve aumento hacia la tarde. A primera hora, se registrarán mínimas de 8 grados, mientras que durante el día se alcanzarán los 11 grados. La sensación térmica puede ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 80% a lo largo del día, alcanzando picos del 94% en la mañana. Esto puede hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 9 y 29 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 63 km/h en las horas más activas de la tarde. Este viento puede contribuir a una sensación de frescor, especialmente en combinación con la alta humedad.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán estables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias intermitentes. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 2 mm en las horas de mayor actividad. La tarde será especialmente propensa a la lluvia, por lo que es aconsejable estar preparado para condiciones húmedas.

En resumen, el día en Vigo se caracterizará por un ambiente gris y húmedo, con temperaturas frescas y un viento notable. Las lluvias, aunque escasas en las primeras horas, se intensificarán a medida que avance el día, haciendo de este un día ideal para actividades en interiores. Se recomienda a los ciudadanos que tomen precauciones y se mantengan informados sobre las condiciones climáticas a medida que se desarrollen.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.