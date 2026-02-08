El tiempo en Valga: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Valga se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que se incrementará a medida que avance el día. Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo en la tarde.

La humedad relativa será alta, comenzando en un 94% por la mañana y descendiendo ligeramente a lo largo del día, aunque se mantendrá en niveles elevados, lo que puede generar una sensación de frío mayor al que marcan los termómetros. En cuanto al viento, se espera que sople del sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 4 y 19 km/h, alcanzando rachas máximas de hasta 40 km/h en las horas más activas de la tarde.

La probabilidad de precipitación es notable, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se prevé un 100% de posibilidad de lluvia. Las cantidades de precipitación esperadas son moderadas, con registros que podrían alcanzar hasta 1 mm en las horas pico. Esto sugiere que, aunque las lluvias no serán intensas, sí se presentarán de manera constante, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a las tormentas, la probabilidad es baja durante la mañana, pero se incrementa a un 60% en la tarde, lo que podría traer consigo algunas tormentas aisladas. Es recomendable que los residentes de Valga se preparen para condiciones cambiantes y lleven consigo paraguas o impermeables si planean salir.

A medida que el día avance, el sol se ocultará a las 18:57, marcando el final de un día nublado y fresco. La visibilidad podría verse afectada por la lluvia y la niebla, especialmente en las primeras horas de la mañana y al caer la tarde. Por lo tanto, se aconseja precaución en las carreteras y en actividades al aire libre.

En resumen, el tiempo en Valga para hoy será mayormente cubierto con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. La combinación de estos factores sugiere un día típico de invierno, donde la preparación y la precaución son clave para disfrutar de la jornada.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.