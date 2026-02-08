El tiempo en Tui: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Tui se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de tormentas y lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 95% en las primeras horas, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. La temperatura en la mañana comenzará en torno a los 7 grados , con una sensación de frío acentuada por la alta humedad relativa, que se sitúa en un 98%.

A medida que avance la jornada, la temperatura podría alcanzar un máximo de 13 grados en las horas centrales del día, aunque se mantendrá fresca debido a la nubosidad persistente. La humedad relativa disminuirá ligeramente, pero seguirá siendo alta, rondando el 63% por la tarde. Esto puede generar una sensación de incomodidad, especialmente para aquellos que planean actividades al aire libre.

El viento soplará desde el noroeste al principio, con velocidades que oscilarán entre 15 y 20 km/h, aumentando en intensidad a medida que el día avanza. En las horas de la tarde, se espera que el viento cambie de dirección hacia el sur-suroeste, alcanzando rachas de hasta 38 km/h, lo que podría generar condiciones ventosas en la región. Esta combinación de viento y humedad puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Durante la tarde, la probabilidad de tormentas se mantendrá en un 55%, lo que indica que, aunque las lluvias pueden ser escasas, no se puede descartar la posibilidad de tormentas eléctricas. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que se recomienda precaución a los conductores y peatones.

A medida que se acerque la noche, el cielo seguirá cubierto, y las temperaturas descenderán nuevamente a alrededor de 10 grados. La probabilidad de lluvia se mantendrá, aunque en menor medida, y se espera que la humedad relativa aumente hacia el final del día, alcanzando niveles del 91%.

En resumen, hoy en Tui se anticipa un día fresco y mayormente nublado, con lluvias ligeras y la posibilidad de tormentas. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un tiempo variable y que tomen precauciones si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.