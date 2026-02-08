El tiempo en Tomiño: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Tomiño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una probabilidad significativa de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con lluvias escasas que se intensificarán en algunos momentos. La temperatura oscilará entre los 7 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día.

La humedad relativa será alta, rondando entre el 66% y el 95%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la mañana, se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 9 grados, mientras que por la tarde podría descender ligeramente a 8 grados. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

En cuanto al viento, se registrarán rachas que alcanzarán hasta los 38 km/h, predominando de dirección noroeste. Este viento, aunque no será extremadamente fuerte, puede generar una sensación térmica más baja, especialmente en áreas expuestas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en niveles moderados, lo que podría afectar la percepción del frío.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 95% en las primeras horas del día, disminuyendo ligeramente a un 85% durante la mañana. A partir de la tarde, la probabilidad de lluvia se mantendrá en un 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan lluvias más intensas en ese periodo. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 1.5 mm, lo que, aunque no es excesivo, puede resultar incómodo para quienes se desplacen al aire libre.

Además, existe un riesgo moderado de tormentas, especialmente en la franja horaria de la tarde, con un 55% de probabilidad. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas severas, es recomendable estar atentos a posibles cambios en el tiempo.

En resumen, el día en Tomiño se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y una alta probabilidad de lluvia, lo que sugiere que es mejor planificar actividades en interiores y llevar paraguas si se tiene que salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.