El tiempo en Soutomaior: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Soutomaior se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre las 01:00 y las 07:00, y un 100% entre las 13:00 y las 19:00. Esto sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente en las horas centrales del día.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 6 y 13 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 7 grados, descendiendo ligeramente a 6 grados en la mañana, y alcanzando un máximo de 13 grados hacia la tarde. La sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 90% en las primeras horas y disminuyendo gradualmente a un 57% hacia la tarde.

El viento será otro factor a considerar, con rachas que alcanzarán hasta 46 km/h en las horas de la tarde. La dirección del viento será predominantemente del sur, lo que podría contribuir a una sensación de frío, especialmente durante las horas más frescas del día. Se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 10 y 35 km/h, con ráfagas más intensas en la tarde, lo que podría generar un ambiente ventoso y fresco.

La probabilidad de tormentas es baja, con un 5% entre las 13:00 y las 19:00, lo que indica que, aunque las lluvias son probables, las tormentas eléctricas no son una preocupación significativa para hoy. Sin embargo, es recomendable que los residentes de Soutomaior se preparen para condiciones húmedas y ventosas, especialmente si planean actividades al aire libre.

A medida que avance el día, el cielo permanecerá cubierto, y las lluvias ligeras continuarán intermitentemente. La visibilidad podría verse afectada en momentos de mayor precipitación, por lo que se aconseja precaución al conducir. En resumen, hoy será un día fresco y húmedo en Soutomaior, con cielos nublados y lluvias ligeras, ideal para actividades en interiores y para disfrutar de un ambiente acogedor en casa.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.