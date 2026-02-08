El tiempo en Silleda: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Silleda se prepara para un tiempo predominantemente nublado, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta un 90% en las primeras horas del día. Las temperaturas oscilarán entre los 4 y 10 grados , siendo más frescas en las primeras horas y aumentando ligeramente hacia la tarde.

La precipitación acumulada se espera que sea mínima, con valores que rondan entre 0.1 y 0.7 mm, lo que indica que, aunque la lluvia será posible, no se anticipan acumulaciones significativas. La sensación térmica, sin embargo, podría ser más baja, especialmente en las horas más frías de la mañana, donde se prevén sensaciones de hasta 1 grado . Esto se debe a la combinación de la humedad y el viento que soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 49 km/h en las horas de la tarde.

A medida que avance el día, el viento se mantendrá constante, con velocidades que oscilarán entre 18 y 31 km/h, lo que podría hacer que la sensación de frío sea más intensa. Las ráfagas más fuertes se esperan en la tarde, lo que podría generar un ambiente más incómodo para actividades al aire libre. La dirección del viento será predominantemente del sur y suroeste, lo que podría contribuir a un ligero aumento en la temperatura en comparación con las horas de la mañana.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad en las horas de la tarde, lo que sugiere que, aunque las lluvias serán escasas, podrían presentarse algunos episodios de tormenta aislada. Esto es algo a tener en cuenta para quienes planeen actividades al aire libre, ya que las condiciones pueden cambiar rápidamente.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de nubes que podrían ofrecer breves momentos de claridad, pero en general, se espera que la nubosidad predomine. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, así que es recomendable estar atentos a las condiciones si se viaja por la zona.

En resumen, Silleda experimentará un día nublado con temperaturas frescas, posibilidad de lluvias escasas y un viento notablemente fuerte, lo que hará que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.