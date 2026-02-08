El tiempo en Sanxenxo: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Sanxenxo se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una temperatura que se mantendrá en torno a los 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados, con un leve aumento hacia la tarde. Sin embargo, la sensación térmica podría ser inferior debido a la combinación de la humedad y el viento. Este viento, que soplará del sur y suroeste, alcanzará velocidades de hasta 36 km/h, con rachas que podrían superar los 54 km/h en momentos puntuales, especialmente durante la tarde. Esto generará un ambiente ventoso que, junto con la nubosidad, podría hacer que la sensación de frío sea más pronunciada.

La probabilidad de precipitación es alta, con un 90% en las primeras horas y alcanzando el 100% entre la tarde y la noche. Se esperan lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 1 mm en total a lo largo del día. Las lluvias serán intermitentes, por lo que es recomendable llevar paraguas si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se estima que habrá un 65% de posibilidad en las primeras horas de la mañana y nuevamente en la tarde, lo que podría generar algunas descargas eléctricas aisladas. Sin embargo, la actividad tormentosa no se espera que sea intensa.

A lo largo del día, la visibilidad se verá afectada por la nubosidad y la posible lluvia, por lo que se aconseja precaución en las carreteras. La puesta de sol se producirá a las 18:58, momento en el cual las condiciones meteorológicas podrían seguir siendo inestables, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias.

En resumen, el día en Sanxenxo se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para las inclemencias del tiempo.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.