El tiempo en Salvaterra de Miño: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Salvaterra de Miño se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% entre las 01:00 y las 07:00, lo que sugiere que es probable que se registren algunas gotas de lluvia. La temperatura en este periodo oscilará entre los 7 y 8 grados , con una humedad relativa que se mantendrá alta, alcanzando hasta el 99%.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas continuarán siendo similares. Durante la mañana, se prevé que la temperatura se mantenga en torno a los 7 grados, con cielos cubiertos y una ligera posibilidad de lluvia. La precipitación acumulada podría llegar a 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 0.8 mm en la siguiente franja horaria. La humedad relativa se mantendrá en niveles elevados, alcanzando el 100% en algunos momentos.

En la tarde, las temperaturas comenzarán a subir ligeramente, alcanzando hasta 11 grados hacia las 12:00. Sin embargo, el cielo seguirá cubierto, con una probabilidad de lluvia que se mantendrá en torno al 100% entre las 13:00 y las 19:00. Las lluvias serán escasas, pero constantes, con acumulaciones que podrían llegar a 3 mm en total durante el día. La humedad relativa comenzará a descender, aunque se mantendrá por encima del 70%.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 51 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría de lo que marcan los termómetros. Las rachas de viento serán más intensas entre las 19:00 y las 21:00, coincidiendo con el ocaso, que se producirá a las 18:57.

A lo largo de la noche, las temperaturas descenderán nuevamente, estabilizándose en torno a los 11 grados. El cielo seguirá cubierto, y aunque la probabilidad de lluvia disminuirá, no se descartan algunas lloviznas. La humedad relativa se mantendrá alta, lo que podría generar una sensación de bochorno.

En resumen, el día en Salvaterra de Miño se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias escasas y temperaturas frescas, lo que invita a los residentes a prepararse para un día húmedo y ventoso.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.