El tiempo en Salceda de Caselas: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Salceda de Caselas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa en varios momentos del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación del 100% entre la 1:00 y las 7:00, lo que sugiere que es muy probable que se registren algunas lluvias ligeras. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 6 y 7 grados durante la mayor parte de la jornada.

A medida que avance la mañana, la temperatura alcanzará un máximo de 8 grados a las 10:00, pero se espera que descienda nuevamente a 7 grados hacia el mediodía. La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% durante gran parte del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el norte y el noroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta 32 km/h en las primeras horas. A lo largo del día, la velocidad del viento variará, pero se mantendrá en torno a los 15-18 km/h, lo que podría hacer que la sensación térmica sea aún más baja. Las rachas más fuertes se prevén entre las 19:00 y las 21:00, cuando el viento podría alcanzar hasta 44 km/h, coincidiendo con un aumento en la probabilidad de tormenta del 65% en ese periodo.

La visibilidad se verá afectada por la bruma que se espera en la tarde, especialmente entre las 2:00 y las 7:00, lo que podría dificultar la conducción y las actividades al aire libre. A pesar de las condiciones adversas, la lluvia será escasa, con acumulaciones que no superarán los 2 mm en total a lo largo del día.

En resumen, los habitantes de Salceda de Caselas deben prepararse para un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente, especialmente durante las horas de mayor viento y frío. Las condiciones climáticas podrían mejorar ligeramente hacia la noche, pero se mantendrá la posibilidad de lluvias intermitentes.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.