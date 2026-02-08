El tiempo en Ribadumia: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Ribadumia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con una notable presencia de nubes a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con descripciones que varían entre "cubierto" y "muy nuboso", lo que sugiere que la luz solar será escasa. La temperatura se mantendrá en torno a los 9 grados durante la mayor parte del día, con ligeras fluctuaciones que podrían llevarla hasta los 13 grados en las horas más cálidas.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 100% en algunos momentos, especialmente por la mañana. Esto puede generar una sensación de frío mayor al que indican los termómetros. A medida que avance el día, la humedad se estabilizará en torno al 75-80%, lo que podría contribuir a la formación de niebla en las primeras horas.

En cuanto a las precipitaciones, se prevé que Ribadumia experimente lluvias escasas, con acumulaciones que podrían llegar a 0.1 mm en la mañana y hasta 2 mm en la tarde, especialmente en los periodos de mayor nubosidad. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en las horas centrales del día, lo que indica que es muy probable que se produzcan lluvias intermitentes.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 45 km/h en las horas más activas de la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más fría, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las velocidades del viento oscilarán entre 10 y 24 km/h, lo que podría hacer que las condiciones se sientan más invernales.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% en las horas de la tarde, lo que sugiere que podrían producirse tormentas aisladas, aunque no se espera que sean severas. Sin embargo, es importante estar atentos a las condiciones cambiantes, ya que el tiempo puede ser impredecible en esta época del año.

En resumen, el día en Ribadumia se caracterizará por un ambiente fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se aconseja a los residentes y visitantes que se preparen para un día invernal, con la posibilidad de tormentas y un viento notable que podría afectar las actividades al aire libre.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.