El tiempo en Redondela: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Redondela se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto con lluvias ligeras, con una probabilidad de precipitación que alcanza el 90% en las primeras horas del día. Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 7 y 8 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica más baja debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 97% en las primeras horas, lo que contribuirá a una atmósfera bastante húmeda y fría. A medida que avance el día, la temperatura podría llegar a los 13 grados en las horas centrales, pero se espera que descienda nuevamente hacia la tarde y noche. La combinación de la alta humedad y las temperaturas frescas puede hacer que el día se sienta más frío de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con velocidades que variarán entre 10 y 15 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 46 km/h en las horas más intensas. Esto podría generar una sensación de mayor frío, especialmente en áreas expuestas. Las ráfagas de viento serán más fuertes en la tarde, lo que podría afectar actividades al aire libre.

En cuanto a la precipitación, se anticipa que la lluvia será ligera, con acumulaciones que no superarán los 1 mm en total a lo largo del día. Sin embargo, la probabilidad de tormentas es baja, con un 5% de posibilidad en las horas de la tarde. A pesar de la lluvia, la visibilidad no se verá significativamente afectada, aunque se recomienda precaución al conducir debido a las condiciones húmedas.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, alcanzando los 10 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:57, marcando el final de un día gris y húmedo en Redondela. Los residentes deben estar preparados para un día de clima invernal, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para mantenerse cómodos.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.