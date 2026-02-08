El tiempo en Pontevedra: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Pontevedra se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que rondarán los 8 grados . A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá estable, oscilando entre 7 y 9 grados, lo que sugiere un ambiente fresco y húmedo.

La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en los periodos de la tarde y la noche. Se espera que las lluvias sean ligeras, con acumulaciones que podrían llegar a 0.9 mm en las horas más críticas. La humedad relativa será notablemente alta, superando el 90% durante todo el día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta 36 km/h en las horas de la tarde. Este viento, aunque moderado, puede hacer que la sensación térmica sea aún más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir. Las ráfagas de viento serán más intensas en las horas centrales del día, especialmente entre las 12:00 y las 15:00, cuando se prevé que el viento alcance su máxima velocidad.

A lo largo de la mañana, la visibilidad será buena, pero a medida que las lluvias se intensifiquen, podría verse afectada, especialmente en las horas de la tarde. La combinación de lluvia y viento puede generar condiciones de conducción complicadas, por lo que se aconseja precaución en las carreteras.

En cuanto a la actividad al aire libre, es recomendable posponer cualquier plan que implique estar fuera, dado el pronóstico de lluvias continuas y el viento fuerte. Las condiciones climáticas sugieren que será un día ideal para actividades en interiores, como disfrutar de un buen libro o una película en casa.

En resumen, Pontevedra se prepara para un día de clima invernal, con cielos cubiertos y lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento notable. Mantenerse informado sobre las condiciones meteorológicas a lo largo del día será clave para adaptarse a este clima cambiante.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.