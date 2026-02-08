El tiempo en Pontecesures: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Pontecesures se prepara para un día mayormente nublado, con la posibilidad de lluvias ligeras a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una descripción que indica "cubierto con lluvia escasa". Las temperaturas oscilarán entre los 5 y 13 grados , siendo más frescas en las primeras horas y alcanzando su punto máximo hacia la tarde.

La humedad relativa será alta, alcanzando el 100% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que avance la jornada, la humedad comenzará a disminuir, pero se mantendrá en niveles significativos, rondando el 80% por la tarde. Esto puede hacer que la percepción del frío sea más aguda, especialmente para aquellos que planeen actividades al aire libre.

En cuanto a las precipitaciones, se espera que caigan entre 0.1 y 1 mm a lo largo del día, con una probabilidad de precipitación del 100% en las horas centrales, lo que sugiere que es muy probable que se produzcan algunas lluvias. Las lluvias serán ligeras, pero podrían ser persistentes, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, cuando se prevé la mayor actividad.

El viento soplará del sur, con velocidades que oscilarán entre 2 y 17 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esto podría generar ráfagas más fuertes, especialmente en zonas abiertas. La dirección del viento, predominantemente del sur y suroeste, puede contribuir a que las temperaturas se sientan un poco más frescas de lo que indican los termómetros.

A lo largo del día, la visibilidad será buena, aunque podría verse afectada brevemente por las lluvias. Los ciudadanos de Pontecesures deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de que las condiciones cambien rápidamente. Se recomienda llevar paraguas y abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor probabilidad de lluvia.

En resumen, el día en Pontecesures se caracterizará por un cielo cubierto, temperaturas frescas y la posibilidad de lluvias ligeras. La combinación de humedad alta y viento del sur hará que la sensación térmica sea más fría, por lo que es aconsejable estar preparado para un día invernal.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.