El tiempo en Ponteareas: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Ponteareas se prepara para un día marcado por condiciones meteorológicas inestables. Desde primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una alta probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las primeras horas del día presentarán un ambiente fresco, con temperaturas que rondarán los 7 grados , lo que puede resultar incómodo para quienes salgan a la calle sin abrigo adecuado.

A medida que avance la jornada, la temperatura se mantendrá relativamente estable, alcanzando un máximo de 13 grados en las horas centrales del día. Sin embargo, la sensación térmica podría verse afectada por la humedad relativa, que se situará en torno al 76% por la tarde, lo que podría hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es. La humedad será un factor constante, especialmente en las primeras horas, donde se registrarán niveles cercanos al 96%.

La precipitación será un aspecto a tener en cuenta, ya que se espera que caigan entre 0.1 y 2 mm de lluvia a lo largo del día. La probabilidad de precipitación es alta, alcanzando el 100% en algunos periodos, lo que sugiere que es muy probable que los habitantes de Ponteareas necesiten paraguas o impermeables si planean salir. Las tormentas son menos probables, con un 60% de probabilidad en las horas de la tarde, lo que podría traer consigo ráfagas de viento más intensas.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 3 y 14 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 29 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación de frescura adicional, especialmente en combinación con la lluvia y la alta humedad.

A lo largo del día, el cielo permanecerá cubierto, con intervalos de bruma que podrían dificultar la visibilidad en algunos momentos. La combinación de estos factores meteorológicos sugiere que será un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para condiciones húmedas y frescas. La puesta de sol se espera para las 18:57, marcando el final de un día que, aunque gris y lluvioso, también puede ofrecer momentos de calma entre las lluvias.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.