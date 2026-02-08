El tiempo en Ponte Caldelas: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Ponte Caldelas se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de lluvia escasa a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 80% en las primeras horas y un 90% entre las 7 y las 13 horas. Esto sugiere que es probable que los habitantes de la localidad se enfrenten a algunas lloviznas intermitentes, especialmente durante la mañana.

Las temperaturas se mantendrán frescas, oscilando entre los 5 y 11 grados . En las primeras horas del día, se espera que la temperatura se sitúe en torno a los 6 grados, aumentando ligeramente a 7 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 9 grados, lo que puede resultar en un ambiente algo frío, especialmente con la humedad elevada que se prevé.

La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando el 100% en las primeras horas y descendiendo gradualmente a un 93% hacia el final del día. Esta alta humedad, combinada con las temperaturas frescas, puede hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros. Los ciudadanos deben estar preparados para un día húmedo y fresco, lo que podría influir en sus actividades al aire libre.

En cuanto al viento, se anticipa que soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 10 y 39 km/h a lo largo del día. Las ráfagas más fuertes se registrarán en la tarde, alcanzando hasta 39 km/h, lo que podría generar una sensación de mayor frío y contribuir a la inestabilidad del tiempo. Es recomendable que se tomen precauciones si se planea realizar actividades al aire libre, especialmente en áreas expuestas.

La probabilidad de tormenta es moderada, con un 60% en las primeras horas y un 55% en la tarde, lo que indica que, aunque no se prevén tormentas severas, es posible que se produzcan algunos episodios de actividad eléctrica. Los residentes deben estar atentos a las condiciones climáticas y considerar la posibilidad de resguardarse en caso de que se desarrollen tormentas.

En resumen, Ponte Caldelas experimentará un día mayormente cubierto y fresco, con lluvias escasas y un ambiente húmedo. Se aconseja a la población que se prepare para un tiempo inestable y que tome las precauciones necesarias para mantenerse cómodo y seguro.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.