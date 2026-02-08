El tiempo en Poio: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Poio se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con temperaturas que oscilarán entre los 6 y 8 grados . La humedad relativa será notablemente alta, alcanzando hasta el 100% en algunos momentos, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, se espera que las condiciones meteorológicas se mantengan similares, con intervalos de lluvia escasa. Las precipitaciones comenzarán a ser más notorias en la tarde, con acumulados que podrían llegar a 0.9 mm en las horas pico. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 13:00 y las 19:00, lo que sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se prevé que sople desde el sur, con rachas que alcanzarán hasta los 36 km/h en las horas de mayor intensidad, especialmente durante la tarde. Esto podría generar una sensación térmica más baja, por lo que se aconseja abrigarse adecuadamente.

En cuanto a la visibilidad, se espera que sea moderada debido a la combinación de la lluvia y la alta humedad. Las condiciones de luz natural serán limitadas, ya que el sol no se asomará entre las nubes, y el ocaso se producirá a las 18:58, marcando el final de un día gris y húmedo.

La probabilidad de tormentas es baja en la mañana, pero podría aumentar ligeramente en la tarde, alcanzando un 60% entre las 19:00 y las 21:00. Esto significa que, aunque no se anticipan tormentas severas, es posible que se produzcan algunos truenos aislados.

En resumen, el día en Poio se caracterizará por un tiempo frío y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias intermitentes. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones ante las condiciones meteorológicas adversas y se preparen para un día en el que el abrigo y el paraguas serán esenciales.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.