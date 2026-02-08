El tiempo en Pazos de Borbén: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, la predicción meteorológica para Pazos de Borbén indica un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de las horas. Desde la madrugada, el cielo se presentará cubierto, con una ligera lluvia que se espera que continúe durante la mañana. Las precipitaciones acumuladas podrían alcanzar hasta 0.9 mm en las primeras horas del día, lo que sugiere que es recomendable llevar un paraguas si se planea salir.

La temperatura se mantendrá bastante estable, oscilando entre los 5 y 11 grados . Las primeras horas del día comenzarán con temperaturas alrededor de 6 grados, que irán aumentando ligeramente hacia el mediodía. Sin embargo, se prevé que la sensación térmica sea más fría debido a la alta humedad relativa, que alcanzará el 100% en las primeras horas y se mantendrá por encima del 90% durante gran parte del día. Esto puede hacer que el ambiente se sienta más frío de lo que realmente es.

El viento soplará desde el norte y el noreste, con velocidades que variarán entre 2 y 10 km/h. Las rachas máximas de viento podrían alcanzar hasta 29 km/h en las horas de la tarde, lo que podría generar una sensación de frescura adicional. A medida que avance el día, el viento podría cambiar hacia el sureste, manteniendo una intensidad moderada.

La probabilidad de precipitación es alta, especialmente entre las 13:00 y las 19:00 horas, donde se espera un 100% de probabilidad de lluvia. Esto coincide con el periodo de mayor actividad de las lluvias, por lo que es aconsejable estar preparado para condiciones húmedas. Además, existe un 60% de probabilidad de tormenta en las horas de la tarde, lo que podría intensificar las lluvias y generar un ambiente más inestable.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniendo el cielo cubierto y la posibilidad de lluvias ligeras. La temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 9 grados hacia el final del día. La puesta de sol se producirá a las 18:57, marcando el inicio de una noche que se prevé tranquila, aunque húmeda.

En resumen, hoy en Pazos de Borbén se experimentará un día mayormente nublado con lluvias escasas, temperaturas frescas y un viento moderado. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que quienes deban salir deben estar preparados para la lluvia y el frío.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.