El tiempo en Oia: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Oia se verá afectada por un tiempo mayormente cubierto, con probabilidades significativas de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con lluvia, con una precipitación estimada de 2 mm en el periodo inicial. A medida que avance el día, la lluvia se tornará más escasa, aunque se mantendrá un ambiente húmedo y nublado.

Las temperaturas oscilarán entre los 8 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales del día. La sensación térmica podría ser algo más baja debido a la humedad relativa, que se mantendrá alta, rondando el 80% en la mañana y disminuyendo ligeramente hacia la tarde. Esto podría hacer que el tiempo se sienta más frío de lo que realmente es, especialmente en las primeras horas.

El viento soplará del norte-noroeste, con velocidades que alcanzarán hasta 21 km/h al inicio del día, disminuyendo gradualmente a lo largo de la jornada. Las rachas de viento podrían ser más intensas en momentos puntuales, especialmente en la tarde, donde se espera que la velocidad del viento se mantenga entre 29 y 37 km/h. Esto podría generar una sensación de frescura, especialmente en combinación con la alta humedad.

La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y manteniéndose en torno al 100% durante la tarde. Esto sugiere que es muy probable que los residentes y visitantes de Oia se enfrenten a lluvias intermitentes a lo largo del día. Además, existe un 65% de probabilidad de tormentas en las primeras horas, lo que podría traer consigo descargas eléctricas y vientos más fuertes.

A medida que se acerque la noche, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios, manteniéndose el cielo cubierto y la posibilidad de lluvia escasa. Las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, y se espera que la humedad relativa aumente, alcanzando valores cercanos al 90% hacia el final del día.

Es recomendable que quienes planeen actividades al aire libre se preparen adecuadamente, llevando paraguas y ropa adecuada para el tiempo fresco y húmedo. La combinación de lluvia, viento y temperaturas frescas sugiere que será un día para disfrutar de actividades en interiores, como visitar cafés o museos locales, mientras se espera que el tiempo mejore en los próximos días.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.