El tiempo en O Rosal: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, O Rosal se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la presencia de tormentas y lluvias a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto con tormenta, lo que podría generar condiciones inestables. A medida que avance la jornada, se espera que la nubosidad persista, con intervalos de lluvia escasa que podrían acumularse en algunos momentos.

La temperatura se mantendrá relativamente fresca, oscilando entre los 9 y 13 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán en las primeras horas de la mañana, alcanzando un mínimo de 9 grados, mientras que durante la tarde se espera un ligero aumento, llegando hasta los 13 grados. Esta variación térmica, combinada con la alta humedad relativa, que rondará entre el 63% y el 95%, generará una sensación de frío, especialmente en las horas más frescas del día.

La humedad será un factor importante, con niveles que alcanzarán hasta el 95% en las horas de la tarde. Esto, junto con la probabilidad de precipitación que se sitúa en un 100% durante la tarde, sugiere que los residentes deben estar preparados para la posibilidad de lluvias más intensas. Las precipitaciones acumuladas podrían llegar a ser significativas, con valores que podrían alcanzar hasta 2 mm en total a lo largo del día.

El viento también jugará un papel relevante en las condiciones meteorológicas de hoy. Se prevé que sople desde el sur, con velocidades que oscilarán entre los 23 y 48 km/h, alcanzando su máxima intensidad en las horas de la tarde. Esta racha de viento podría generar sensaciones térmicas más frías y contribuir a la inestabilidad del tiempo.

La probabilidad de tormentas se mantiene en un 65% durante las horas de la mañana y la tarde, lo que indica que es posible que se produzcan tormentas eléctricas en la región. Los ciudadanos deben estar atentos a las alertas meteorológicas y tomar precauciones, especialmente si planean actividades al aire libre.

En resumen, el día de hoy en O Rosal se caracterizará por un tiempo mayormente cubierto, con lluvias y tormentas, temperaturas frescas y un viento notable. Se recomienda a la población que se mantenga informada sobre las condiciones meteorológicas y que tome las medidas necesarias para garantizar su seguridad.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.