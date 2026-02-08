El tiempo en O Porriño: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, O Porriño se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con probabilidades de lluvia a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará muy nuboso, con una temperatura que rondará los 8 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando el 96%, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y escasas lluvias. La precipitación acumulada podría llegar a 1 mm en las primeras horas, aumentando ligeramente a 0.5 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es del 100% entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que es muy probable que los habitantes de O Porriño experimenten algunas lluvias ligeras durante este periodo.

El viento soplará desde el noroeste, con velocidades que oscilarán entre los 18 y 32 km/h, lo que podría generar ráfagas más intensas en ciertos momentos del día. A medida que el viento cambie a dirección sur, se espera que su velocidad aumente, alcanzando hasta 44 km/h en las horas de la tarde. Esto podría hacer que la sensación térmica sea aún más fría, especialmente para aquellos que se encuentren al aire libre.

En cuanto a la temperatura, se mantendrá relativamente estable, con mínimas de 7 grados en las primeras horas y alcanzando un máximo de 11 grados hacia el final de la tarde. La combinación de la alta humedad y el viento podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda a los ciudadanos que se vistan adecuadamente para evitar el frío.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 60% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, y un 65% entre las 19:00 y las 01:00 del día siguiente. Esto sugiere que, aunque las tormentas no son garantizadas, los residentes deben estar preparados para condiciones climáticas cambiantes.

En resumen, O Porriño experimentará un día nublado y fresco, con lluvias ligeras y un viento notablemente fuerte. Se aconseja a la población que tome precauciones al salir y que esté atenta a las actualizaciones meteorológicas a lo largo del día.

Noticias relacionadas

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.