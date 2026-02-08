El tiempo en O Grove: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, O Grove se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con intervalos de nubosidad y la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde la madrugada, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de precipitación que alcanzará el 90% en las primeras horas, lo que sugiere que es probable que se registren algunas lluvias ligeras, especialmente entre las 01:00 y las 07:00.

Las temperaturas se mantendrán estables, oscilando entre los 10 y 13 grados . A primera hora, se espera que la temperatura sea de 10 grados, aumentando ligeramente a 11 grados hacia el mediodía. Sin embargo, a medida que avance la tarde, las temperaturas se estabilizarán en torno a los 12 grados, lo que proporcionará un ambiente fresco pero no excesivamente frío.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 89% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. A medida que el día avance, la humedad se mantendrá en niveles elevados, rondando entre el 75% y el 90%, lo que podría hacer que la sensación térmica sea más fría de lo que indican los termómetros.

El viento soplará desde el sur, con rachas que podrían alcanzar hasta los 54 km/h en las horas de la tarde. Las velocidades del viento oscilarán entre 21 y 36 km/h, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en áreas expuestas. Este viento, combinado con la alta humedad, podría hacer que la sensación térmica sea más baja, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente si se planea salir.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 65% de posibilidad entre las 01:00 y las 07:00, lo que indica que podrían producirse tormentas aisladas en la zona. Sin embargo, a partir de la mañana, la probabilidad de tormentas disminuirá considerablemente, aunque las lluvias ligeras podrían persistir.

A lo largo del día, se espera que el cielo permanezca cubierto, con intervalos de nubosidad y lluvias escasas, especialmente en las horas de la tarde. La visibilidad podría verse afectada en momentos de lluvia, por lo que se aconseja precaución al conducir. En resumen, un día fresco y húmedo con cielos cubiertos y la posibilidad de lluvias ligeras marcará la jornada en O Grove.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.