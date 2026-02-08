El tiempo en Nigrán: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Nigrán según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Nigrán se verá afectado por un tiempo mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta el 90% en las primeras horas. Se espera que la temperatura se mantenga en torno a los 10 grados , lo que puede resultar en un ambiente fresco y húmedo.
A medida que avance la jornada, las condiciones meteorológicas no mostrarán grandes cambios. La nubosidad persistirá, y aunque las lluvias serán escasas, se prevé que se acumulen alrededor de 0.3 mm en las primeras horas, aumentando a 1 mm en las horas centrales del día. La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad en las primeras horas, disminuyendo a un 10% en la tarde.
La humedad relativa será alta, oscilando entre el 63% y el 88% a lo largo del día, lo que contribuirá a una sensación de mayor frescura. Los vientos soplarán desde el norte y el sureste, con rachas que alcanzarán hasta 51 km/h en las horas más activas, lo que podría generar un ambiente ventoso, especialmente en zonas expuestas.
Durante la tarde, la temperatura podría experimentar ligeras variaciones, manteniéndose entre 11 y 12 grados . A medida que se acerque la noche, la temperatura descenderá nuevamente, alcanzando los 10 grados. La visibilidad podría verse afectada por la combinación de la lluvia y la nubosidad, así que se recomienda precaución al conducir.
El ocaso se producirá a las 18:59, marcando el final de un día que, aunque gris y húmedo, también ofrecerá momentos de calma entre las lluvias. Los residentes de Nigrán deben estar preparados para un día de clima invernal, con la posibilidad de llevar paraguas y abrigos para mantenerse cómodos ante las condiciones adversas.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.
- La presa de Eiras alivió en un día el agua equivalente al consumo de seis meses y medio
- La mayor aerolínea del mundo aterriza en Oporto y acerca Galicia a un destino intercontinental inédito
- El bus deja en tierra a trabajadores de hospitales al ir llenos por falta de barco
- Giráldez, sobre Bryan Zaragoza: «Había el rumor de que nos llevábamos mal, no sé por qué»
- Hallan sin vida al vecino de Vilagarcía desaparecido desde este jueves
- La pesca local se apaga en Europa: el 86% del pescado y marisco que comen los europeos procede de terceros países
- El tráfico en Vigo se complica: aumenta el tiempo que pasan los conductores en atascos
- El jefe de Las Cinco Jotas crea una nueva empresa tras cumplir su condena