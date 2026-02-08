El tiempo en Mos: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero
Esta es la predicción del tiempo para hoy en Mos según los datos de la AEMET
Faro de Vigo
El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Mos se verá afectado por un tiempo mayormente nublado y húmedo. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo estará cubierto, con una probabilidad de lluvia escasa que se mantendrá a lo largo del día. Las temperaturas oscilarán entre los 6 y 12 grados , alcanzando su punto máximo en las horas centrales de la jornada. La sensación térmica puede ser más fría debido a la alta humedad relativa, que se mantendrá en torno al 90% durante la mayor parte del día.
La precipitación será un factor a tener en cuenta, con un total estimado de 0.8 mm de lluvia en las primeras horas, aumentando a 1 mm en la tarde. La probabilidad de lluvia es alta, alcanzando el 95% en las primeras horas y manteniéndose por encima del 90% hasta la tarde. Esto sugiere que es recomendable llevar paraguas o impermeables si se planea salir.
El viento soplará desde el sur, con velocidades que oscilarán entre 14 y 30 km/h, alcanzando ráfagas de hasta 50 km/h en las horas más intensas. Esta combinación de viento y lluvia puede generar una sensación de frío más intensa, por lo que se aconseja vestirse adecuadamente para evitar incomodidades.
A lo largo del día, la probabilidad de tormentas será moderada, especialmente en las horas de la tarde, con un 60% de posibilidad de que se produzcan. Esto podría traer consigo un aumento en la intensidad de la lluvia y ráfagas de viento más fuertes, lo que podría afectar actividades al aire libre.
En resumen, el tiempo en Mos para hoy será predominantemente nublado, con lluvias intermitentes y temperaturas frescas. La alta humedad y el viento del sur contribuirán a una sensación térmica más fría, por lo que es importante estar preparado para las condiciones invernales. Se recomienda a los residentes y visitantes que tomen precauciones y se mantengan informados sobre posibles cambios en el tiempo a lo largo del día.
Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.
