El tiempo en Moraña: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Moraña se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una ligera probabilidad de precipitación que alcanzará hasta el 100% en algunos periodos. Las lluvias serán intermitentes, con acumulaciones que podrían llegar a 0.8 mm en las horas más activas.

La temperatura se mantendrá fresca, oscilando entre los 6 y 12 grados . Las temperaturas más bajas se registrarán durante la mañana, alcanzando su punto máximo alrededor del mediodía, cuando se espera que el termómetro marque 12 grados. A medida que avance la tarde, las temperaturas descenderán nuevamente, situándose en torno a los 10 grados hacia el final del día.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 100% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa. A medida que el día avance, la humedad disminuirá ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, rondando el 84% por la tarde.

En cuanto al viento, se prevé que sople desde el sur y suroeste, con velocidades que variarán entre 1 y 17 km/h. Las ráfagas más fuertes se sentirán en la tarde, alcanzando hasta 38 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fría. Es recomendable abrigarse adecuadamente si se planea salir, especialmente durante las horas de mayor viento.

La probabilidad de tormentas es moderada, con un 65% de posibilidad en las primeras horas del día y nuevamente en la tarde. Sin embargo, no se anticipan tormentas severas, aunque es prudente estar atentos a posibles cambios en las condiciones meteorológicas.

A lo largo del día, el cielo permanecerá mayormente cubierto, con breves momentos de claridad, especialmente en las horas centrales. Sin embargo, la tendencia general será hacia un ambiente gris y húmedo, típico de esta época del año en la región.

En resumen, Moraña experimentará un día fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias ligeras. Es un día ideal para actividades en interiores, mientras que aquellos que necesiten salir deben estar preparados para las condiciones invernales y llevar ropa adecuada para el frío y la lluvia.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.