El tiempo en Mondariz: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

El día de hoy, 8 de febrero de 2026, Mondariz se verá afectado por un tiempo mayormente nublado, con una alta probabilidad de precipitaciones a lo largo del día. Desde las primeras horas de la mañana, se espera un cielo muy nuboso, con tormentas y lluvias escasas que podrían comenzar a manifestarse en el periodo de la mañana. La temperatura se mantendrá constante en torno a los 7 grados , lo que puede resultar en una sensación térmica algo más fría debido a la humedad y el viento.

La humedad relativa será alta, alcanzando hasta el 96% en las primeras horas del día, lo que contribuirá a una atmósfera densa y brumosa. A medida que avance la jornada, la humedad podría disminuir ligeramente, pero se mantendrá en niveles elevados, especialmente en la tarde, cuando se prevé que la temperatura alcance un máximo de 12 grados .

Las precipitaciones son un factor clave en la predicción de hoy, con valores que oscilan entre 0.1 y 1 milímetro a lo largo del día. La probabilidad de lluvia es notablemente alta, alcanzando el 90% en las primeras horas y el 100% entre la tarde y la noche. Esto sugiere que es muy probable que los residentes de Mondariz experimenten lluvias intermitentes, especialmente en el periodo de la tarde y la noche.

El viento también jugará un papel importante en el tiempo de hoy. Se espera que sople desde el sur, con velocidades que varían entre 5 y 13 km/h. Las rachas de viento podrían ser más intensas, alcanzando hasta 31 km/h en algunos momentos, lo que podría generar una sensación de frío adicional. La dirección del viento, predominantemente del sur, puede contribuir a la inestabilidad atmosférica, favoreciendo la formación de nubes y la posibilidad de tormentas.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se anticipa un 70% de posibilidad en las primeras horas del día, disminuyendo a un 60% en la tarde. Esto indica que, aunque las tormentas no son garantizadas, la atmósfera estará lo suficientemente inestable como para que se produzcan en caso de que las condiciones lo permitan.

A medida que se acerque la noche, el cielo permanecerá cubierto, y las temperaturas comenzarán a descender nuevamente, lo que podría llevar a un ambiente fresco y húmedo. Los residentes deben estar preparados para un día de clima variable, con la posibilidad de lluvias y tormentas, así como un ambiente fresco y húmedo que caracterizará la jornada en Mondariz.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.