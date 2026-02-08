El tiempo en Moaña: previsión meteorológica para hoy, domingo 8 de febrero

Hoy, 8 de febrero de 2026, Moaña se prepara para un día mayormente cubierto, con la posibilidad de lluvias escasas a lo largo de la jornada. Desde las primeras horas de la mañana, el cielo se presentará cubierto, con una temperatura que oscilará entre los 8 y 9 grados . La humedad relativa será alta, alcanzando hasta un 98% en las primeras horas, lo que contribuirá a una sensación de frío más intensa.

A medida que avance el día, las condiciones meteorológicas se mantendrán similares, con cielos cubiertos y la probabilidad de lluvia persistente. Las precipitaciones se estiman en torno a 0.5 mm en las primeras horas, aumentando a 0.6 mm en la tarde. La probabilidad de precipitación es notablemente alta, alcanzando el 100% entre las 13:00 y las 19:00 horas, lo que sugiere que es muy probable que los residentes de Moaña necesiten paraguas a lo largo del día.

El viento también jugará un papel importante en la jornada. Se espera que sople desde el sur y suroeste, con rachas que podrían alcanzar hasta los 30 km/h en las horas más activas. Esto podría generar una sensación térmica más baja, especialmente en combinación con la alta humedad. Las velocidades del viento oscilarán entre 16 y 26 km/h, lo que podría hacer que las actividades al aire libre sean menos agradables.

En cuanto a la probabilidad de tormentas, se prevé un 60% de posibilidad en las primeras horas del día, aunque esta cifra disminuye a cero entre las 07:00 y las 13:00. Sin embargo, es importante estar atentos a cualquier cambio en las condiciones, ya que el tiempo puede ser impredecible.

A medida que se acerque la tarde, las temperaturas alcanzarán su punto máximo, rondando los 11 grados , antes de descender nuevamente al caer la noche. El ocaso está previsto para las 18:58, momento en el cual la temperatura comenzará a bajar, y el cielo seguirá cubierto, manteniendo la posibilidad de lluvias ligeras.

En resumen, el día en Moaña se caracterizará por un tiempo fresco y húmedo, con cielos cubiertos y lluvias esporádicas. Se recomienda a los habitantes que se preparen para un día de mal tiempo, llevando consigo ropa adecuada y paraguas si planean salir.

Información elaborada utilizando, entre otras, la obtenida de la Agencia Estatal de Meteorología. © AEMET. Fecha de actualización de los datos: 2026-02-07T20:57:12.